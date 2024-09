Serie A implementazione del Var Message | di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024) La LegaA rende noto che, in accordo con la FIGC e con l’AIA, a seguito di quanto effettuato in fase di test in occasione delle giornate 33 e 34 del Campionato diA della passata stagione e del positivo utilizzo “live” in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa dello scorso 15 maggio, a partire dalla 5ª giornata del Campionato diA Enilive 24/25 e per tutte le prossime gare di Coppa Italia Frecciarossa e di EA SPORTS FC Supercup, tutti gli ufficiali di gara saranno dotati del c.d. “VAR”, che verrà integrato nell’attuale workflow operativo.