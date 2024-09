Scontro tra due auto alle porte del paese | tre feriti

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di venerdì 20 settembre 2024) CISTERNINO - Grosso spavento per gli occupanti di due veicoli che intorno19.30 di oggi, venerdì 20 settembre, sono stati coinvolti in un incidente stradaledi Cisternino. Il sinistro si è verificato sulla via provinciale che conduce a Martina Franca. Il personale del 118 è