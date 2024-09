Sclerosi multipla nuovi dati confermano efficacia cladribina a 4 anni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 set. (Adnkronos Salute) -risultatiil profilo di sicurezza a lungo termine e disostenuta dicompresse nei soggetti affetti darecidivante (Smr). Tra le 34 presentazioni totali sucompresse vi sono idi diversi sottostudi dello studio Magnify-Ms che dimostrano, a 4, l'impatto del trattamento sulla progressione della disabilità e sull'infiammazione a livello centrale e una presentazione orale sugli effetti della ricostituzione immunitaria. Questi, insieme ad altri 6 abstract, sono stati saranno presentati da Merck al 40esimo Congresso dell'European Committee for Treatment and Research in Multiples (Ectrims), che si conclude oggi a Copenhagen.