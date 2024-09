Sciopero del trasporto pubblico locale oggi 20 settembre | orari e fasce di garanzia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 20 settembre 2024)20giornata nera per i trasporti a causa di unodel. I sindacati Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas e Sindacato Generale di Base hanno proclamato congiuntamente uno stop di 24 ore a livello nazionale. Nella stessa giornata anche Usb Lavoro Privato ha proclamato un'astensione della durata di 24 ore.  Bus, tram e metro si fermeranno per tutta la giornata, con possibili cancellazioni e ritardi delle corse. Come sempre, però, ci saranno dellee diin cui il servizio dovrà necessariamente essere assicurato. Ecco tutto quello che c'è da sapere.