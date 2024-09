San Nicandro Garganico-San Severo | incidente quattro morti Un ferito grave

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 20 settembre 2024) Lo scontro sulla strada statale 655 è avvenuto per cause da dettagliare. L’impatto tra due auto ha provocato la morte dipersone e c’è anche un. Accaduto in un tratto fra Sane San. L'articolo San-San Un proviene da Noi Notizie..