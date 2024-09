Salute | domani sera facciata Camera illuminata per Giornata Alzheimer

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 set. (Adnkronos) - Ladei deputati aderisce allamondiale dell', istituita nel 1994 dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall''s disease international, prevista per il 21 settembre prossimo. Pertanto, ladi Montecitorio si illumina di viola, come il colore del "non ti scordar di me", fiore simbolo della malattia, dalle 20 diall'una di domenica 22 settembre.