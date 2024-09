RoFF19 | il trailer di Fino alla Fine il film di Gabriele Muccino

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 20 settembre 2024), il nuovodiretto da, avrà la sua anteprimaprossima edizione della Festa del Cinema di Roma. L’annuncio è stato ufficializzato quest’oggi attraverso la classica conferenza stampa di presentazione della line-up di, e per l’occasione 01 Distribution ha diffuso in rete ilufficiale.sarà presentato nella sezione “Grand Public” subito dopo sarà al cinema dal 31 ottobre. Qui di seguito il..e le note di produzioneha diretto una sceneggiatura firmata da Paolo Costella. Ilè prodotto da Lotus Production, una società LeoneGroup con Rai Cinema, in associazione con Adler e con Ela, e distribuito da 01 Distribution.