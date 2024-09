Ritrovati in provincia di Roma quattro fucili rubati a Paliano

Leggi tutta la notizia su frosinonetoday

(Di venerdì 20 settembre 2024)trafugati in una villetta di campagna a, nel nord delladi Frosinone, nel 2022. Ora i carabinieri stanno cercando di capire se queste armi sono state utilizzate o se erano state messe da parte per essere utilizzate in futuro. Un fucile clandestino