Ritmi senza tempo per i Cento anni di Bud Powell al Maito

Leggi tutta la notizia su lecceprima

(Di venerdì 20 settembre 2024) MAGLIE - Venerdì 27 settembre alle 20 appuntamento alin via Matteotti a Maglie per un concerto jazz in omaggio dei 100dalla nascita di Bud, pianista e compositore jazz statunitense (ingresso 15 euro).La serata si aprirà con una visita guidata del- Museo