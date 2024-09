Rinforzi in vista del G7 | la C I O a supporto del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ildeidi, in ossequio alle direttive impartite dal Prefetto di, Rossana Riflesso, in relazione all'intensificazione dei controlli nelle aree che tra poche settimane ospiteranno la riunione dei Ministri dell'Interno nell'ambito della Presidenza italiana del G7, sta predisponendo, in aggiunta alle pattuglie fornite dalla Compagniadi Mirabella Eclano, due squadre di rinforzo della Compagnia di Intervento Operativo(C.I.O.) del 10° ReggimentoCampania di Napoli. Per i prossimi giorni il comune di Mirabella Eclano e quelli contermini saranno interessati da un rafforzamento dei servizi preventivi, che alla funzione di deterrenza assoceranno una aumentata capacità di risposta in caso di eventuali attivazioni. Le squadre della C.I.O.