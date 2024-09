Raid a Beirut decapitata l' ala militare di Hezbollah | 12 morti per i missili israeliani Pioggia di razzi dal Libano

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 20 settembre 2024) Poco dopo le quattro del pomeriggio , quando in Israele stava per cominciare Shabbath , nella zona di al Jamus , sobborgo die quartier generale da, è scoppiato l’inferno. Duedi precisione sparati da un caccia , un F35 ha detto la sicurezza libanese, hanno colpito un edificio residenziale : in un ambiente ricavato sottoterra c'erano il capodi- e stretto