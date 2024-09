Quali reati rischia di commettere chi va a una manifestazione dopo il ddl Sicurezza del governo Meloni

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il ddlapprovato dalla Camera va verso il via libera definitivo al Senato con "urgenza assoluta", ha detto il ministro Salvini. All'interno ci sono diversi nuovie aggravanti che andranno a colpire chi partecipa a una: sia in caso di altri illeciti, come la resistenza a pubblico ufficiale, sia in caso di proteste pacifiche che bloccano strade o ferrovie.