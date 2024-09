Procida Film Festival | al via la XII edizione tra stelle del cinema e anteprime nazionali

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dal 18 al 22 settembre, l’isola disi trasforma in un palcoscenico per il grandeitaliano, ospitando artisti di fama e celebrazioni speciali. Sta per accendersi il sipario sulla dodicesimadel, che porterà sull’isola flegrea un ricco programma dedicato al mondo del. Sotto la direzione artistica di Beppe