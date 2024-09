Pro Palestina | io ci metto la faccia al via la campagna solidale targata Anpi

Leggi tutta la notizia su reggiotoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) “Pro: io cila”, al via nella sezioneRuggero Condò di Reggio Calabria l'assemblea pubblica per il lancio dellavolta ad esprimere solidarietà al popolo palestinese.L’evento si terrà martedì 24 settembre alle ore 18 presso la sede in Via Pio XI n. 94 a