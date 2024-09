Potente complesso skincare anti-rughe dalla straordinaria azione idratante ad effetto filler arriva la nuova linea Petali di Giglio di Bottega Verde

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 20 settembre 2024)ricerca diil trattamentodi, unaper agire contro i segni del tempo. Come? Grazie all’Hya-Lilium Complex™, il principio funzionale sviluppato dai Laboratori, composto da Acido Ialuronico a 4 pesi molecolari ed estratto iperfermentato diBianco. Il risultato è una pelle idratata sia in superficie che in profondità e che appare vellutata come idi unappena sbocciato. video“di”: il nuovo ingredienteÈ ilBianco iperfermentato il nuovo ingredientecon proprietÃossided emolienti scoperto daper rallentare i segni del tempo.