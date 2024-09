Possibili scontri anche con i romanisti | Inter-Stella Rossa vietata ai tifosi serbi

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Niente trasferta. La gara di Champions LeagueBelgrado, in programma per il prossimo 1 ottobre, sarà praticamenteai. Il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, si legge in una nota di palazzo Diotti, ha deciso "per preminenti ragioni di tutela dell’ordine