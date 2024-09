Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 20 settembre 2024)dei– Ladel: trama, cast e streaming delQuesta sera, venerdì 20 settembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadei– Ladeldel 2006, diretto da Gore Verbinski e ispirato all’omonima attrazione dei Parchi Disney. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il giorno del loro matrimonio, Will Turner ed Elizabeth Swann vengono arrestati da Lord Cutler Beckett, governatore degli affari della Compagnia delle Indie Orientali, per aver aiutato il Capitano Jack Sparrow a fuggire. Lord Beckett concederà clemenza a Will soltanto se egli riuscirà a recuperare la bussola di Sparrow (capace di puntare verso ciò che chi la impugna desidera di più al mondo). Intanto, Jack Sparrow fugge da una prigione dopo aver ottenuto delle informazioni, ovvero il disegno di una chiave.