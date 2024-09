Petrucci Il basket cresce campionato con diverse squadre forti

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 20 settembre 2024) BOLOGNA (ITALPRESS) – “Le premesse per la stagione che sta per iniziare sono buone. La Lega migliora anno dopo anno, abbiamo imprenditori importanti e nomi da prima pagina europea e mondiale. Ci sonoben costruite, non solo le due che si citano sempre, sarà unlungo e difficile”. Così il presidente della Fip, Giovanni, a margine della presentazione del massimodi. mf/ari/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo