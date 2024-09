Peste suina l’esperto | “L’Italia ha minimizzato il problema Serviranno anni per eradicare il virus”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 20 settembre 2024) L'ex responsabile per le malattie dei suini della Commissione Europea: "Sulla diffusione dellain Italia non sono ottimista" perché "ci si è mossi con duedi ritardo. La situazione è molto, molto difficile, e tutti devono essere realisti: ilnon può essere risolto in pochi mesi".