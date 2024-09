Pellizzari convocato per il Mondiale U23

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024) C’è anche il camerte Giuliotra i convocati del commissario tecnico Marino Amadori per ilunder 23 di ciclismo, in programma a Zurigo da domani al 29 settembre. Con, fanno parte del gruppo azzurro anche Davide De Pretto, Francesco Busatto, Pietro Mattio e Florian Samuel Kajamini, mentre le riserve sono Simone Gualdi, Federico Savino e Ludovico Crescioli. "AlU23 di Zurigo punterò al colpo grosso, anche se la concorrenza sarà altissima – ha dichiarato il ciclista di Camerino –. È sempre un onore e una grande emozione vestire la maglia della nazionale. Il percorso è duro e si adatta alle mie caratteristiche, quindi mi preparerò al meglio per questo importante appuntamento".