Passaggio di consegne alla Prefettura di Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 –didi. La dottoressa Maddalena De Luca lascia l’incarico che ricopriva dal 26 maggio del 2021 essendo stata chiamata a svolgere le funzioni di Direttore Centrale per le risorse umane presso il dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Al suo posto si è già insediato, come nuovo prefetto di, il dottor Clemente Di Nuzzo. “Mi preme in primo luogo” dichiara il sindaco Fabrizio Innocenti “ringraziare la dottoressa De Luca per il lavoro svolto in questi tre anni al vertice della. In questo lasso di tempo ho avuto modo di apprezzarne la competenza e la disponibilità, e l’attenzione che ha sempre dimostrato anche verso il nostro territorio.