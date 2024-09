Paolo Sorrentino con Parthenope fa suo il Botteghino italiano

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 20 settembre 2024) Sold out in tutta Italia Le proiezioni di mezzanotte dihanno attratto un pubblico entusiasta, con tutti i biglietti esauriti in molte delle 14 sale selezionate. Ogni proiezione ha visto una media di 300 spettatori, portando a un totale di circa 18.000 presenze nelle prime serate. Questo straordinario afflusso evidenzia non solo la qualitÃ