Padova c' è la quinta sinfonia! Pro Vercelli rimontata biancoscudati sempre al 1posto in classifica!

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di venerdì 20 settembre 2024) Andreoletti festeggia i 100 giorni di governo con lavittoria di fila di questo campionato. Tre punti in rimonta contro una Proaffamata e tenace per i primi 30', ma che alla lunga non trova rimedio contro la marea biancoscudata e le soluzioni di gioco di capitan Kirwan e compagni