Ottobiano incidente in fase di sorpasso sulla Provinciale | grave motociclista

(Di venerdì 20 settembre 2024)(Pavia), 20 settembre 2024 - E' stato trasportato con l'elisoccorso in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia. Un, 56enne di Robbio, ha riportato molti e gravi traumi nell'avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 20 settembre,Sp193bis a. Con la sua moto Yamaha 750 stava procedendo in direzione di Ferrera Erbognone ed era indiquando un'auto, evidentemente senza averlo visto arrivare negli specchietti retrovisori, avrebbe scartato a sinistra per sorpassare a sua volta un altro mezzo che la precedeva. Non ci sarebbe stato impatto tra l'auto e la moto, perché ilè riuscito a evitarlo, ma finendo fuori strada e andando a sbattere contro un palo. Questa almeno è la prima ricostruzione dell'accaduto, con la dinamica ancora al vaglio della Polstrada intervenuta sul posto per i rilievi.