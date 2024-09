Open Arms | parti civili chiedono un milione a Salvini ' da lui condotta disumana' Adnkronos

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Palermo, 20 set. () - "Una", "Un atteggiamento marcatamente politico ed elettorale", "Ha sacrificato la dignità dei naufraghi". Sono parole pesanti, quelle usate oggi dagli avvocato di parte civile contro l'imputato 'eccellente', il vicepremier Matteo, accusato di sequestro di persona e di rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito, nell'agosto del 2019, lo sbarco di 147 migranti soccorsi nei giorni precedenti dalla ong spagnola. Parlano tutti, per una ventina di minuti ciascuno, i legali di parte civile, che rappresentano alcuni degli stessi naufraghi, associazioni, Legambiente, Arci, Giuristi democratici, Sud Sud e altre. Tuttiun congruo risarcimento al vicepremier, che anche oggi non si è presentato in aula, perché impegnato a Budapest.danni per poco meno di undi euro.