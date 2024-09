Nuovi colpi di scena nella soap in onda su Canale 5 | Vildan trafuga il diario della figlia e lo fa recapitare a Soydere

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 20 settembre 2024) Intrighi, bugie e ricercavendetta sono i temi centralinuova puntata di Endless Love, instasera alle 21.30 circa su5. La secstagioneturca ruota attorno alle indagini di Nihan sulla morte di Ozan, ma anche su Kemal, tenuto sempre più all’oscuro in merito alla piccola Deniz. Come sempre, entrambi devono guardarsi le spalle da Emir, pronto arli (anche in modo cruento).