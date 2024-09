Nubifragio sul Gargano fango e detriti sulla Statale 89 | 23 km di strada chiusi al traffico

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Personale e mezzi Anas sono impegnati da questa mattina89 'Garganica' a Mattinata, per liberare il piano viabile dalla presenza didovuta alle intense piogge delle scorse ore.  In via precauzionale un tratto compreso tra il km 105 e il 128 è stato infatti