Novara spaccia in stazione e fugge all' ex Olcese | arrestato

Leggi tutta la notizia su novaratoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) La polizia locale è riuscita ad arrestare un cittadino pakistano di 51 anni che stavando in zonae nell'area dell'ex.L'uomo è stato notato per la prima volta in zona piazza Garibaldi dagli agenti, che lo hanno avvicinato per chiedere i documenti: il 51enne è fuggito