Non si ferma all' Alt della polizia nascondeva droga sotto il sedile dell' auto | inseguito ed arrestato

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nasconde marjuana in macchina e, per sottrarsi al controllovolante, inizia una pericolosa fuga ma viene raggiunto e bloccato dallache lo arresta per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Nel fine settimana, durante i servizi pomeridiani di pattugliamento