Nicole Kidman | Mi prendevano in giro perché era alta e magra Ecco come volevo essere

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 20 settembre 2024) Chi lo avrebbe mai detto che una delle donne più belle di Hollywood ha sempre sognato un aspetto diverso. E' proprio vero che nessuno si piace perè., 57 anni divinamente portati, ha raccontato di avere sofferto molto quando era giovane per via del suo fisico longilineo. In particolare si vergognava dicos&ig