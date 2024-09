Netflix annuncia la serie animata Devil May Cry per aprile 2025

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024)ha confermato l’arrivo dellaMay Cry”, ispirata all’omonimo videogioco di successo di Capcom, che debutterà sulla piattaforma ad. La produzione vede la collaborazione con lo studio di animazione coreano Studio Mir, noto per lavori come “The Legend of Korra” e “Dota: Dragon’s Blood”, e il creatore Adi Shankar, già famoso per gli adattamenti di videogiochi come “Castlevania” e “League of Legends” con la“Arcane”. Il successo di “May Cry” e i suoi 30 milioni di copie vendute Ladi videogiochi “May Cry” ha debuttato nel 2001, vendendo oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. L’attesa per laè alta, grazie alla crescente domanda di adattamenti di videogiochi nel formato televisivo, conin prima linea nella produzione di contenuti di qualità.