Neonati sepolti in giardino la madre ai domiciliari Uno morto dissanguato

(Di venerdì 20 settembre 2024) AGI - Arrestiper Chiara Petrolini, 22 anni, accusata di "omicidio volontario aggravato dal rapporto di ascendenza e dalla premeditazione, commesso a Traversetolo il 7 agosto" scorso e di "soppressione di cadavere, commesso a Traversetolo il 12 maggio 2023". Non è stata, invece, richiesta misura cautelare per l'omicidio del 12 maggio 2023, essendo ancora in corso gli accertamenti medico-legali. Il Gip, "condividendo la ricostruzione del pm, relativamente all'omicidio pluriaggravato del 7 agosto e la soppressione di cadavere del 12 maggio 2023, e ritenendo sussistenti le esigenze cautelari, ha disposto gli arrestiper l'indagata", ma ha derubricato il reato di soppressione di cadavere relativo al primo bimbo trovato ad agosto, che era seppellito quasi in superficie neldella villetta, al reato di occultamento di cadavere".