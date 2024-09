Napoli sequestrato autosalone di Pasquale Manna | il tiktoker che vende le macchine gridando

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 20 settembre 2024) (Adnkronos) – Per carenza di alcune autorizzazioni sono stati messi i sigilli all'del noto. I carabinieri della stazione di Qualiano (), insieme a personale dell’ufficio tecnico del Comune, hanno denunciato il titolare dell’che sorge in località Pozzo Nuovo.è un rivenditore popolarissimo sui social, in particolare su TikTok,