Motomondiale | Gp Emilia-Romagna Bagnaia Tempi incredibili

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il campione del mondo è stato il più veloce nel venerdì di libere a Misano MISANO ADRIATICO (RIMINI) - "Il feeling della pista per me oggi è stato davvero strano. Io personalmente mi sentivo molto lento. Nella prima fase di accelerazione manca molto grip, però poi in trazione riesci ad accelerare me