MotoGP Francesco Bagnaia in cerca subito della quadra nelle libere a Misano Martin e Marc Marquez i rivali

(Di venerdì 20 settembre 2024)centro di gravità permanenteultime due settimane la classe regina ha fatto capolino sul circuitoo Simoncelli. Dopo aver affrontato il week end del Mondiale, piloti e team hanno provato il materiale in funzione del 2025 nei test in season previsti dal calendario. In questo modo, le squadre hanno raccolto non pochi dati. Si riparte oggi per il 14° appuntamento del campionato.ha voglia di vincere e di mettere in un cassetto l’ultima uscita stagionale, condizionata anche dai problemi fisici posteriori all’incidente di Aragon. Sta meglio Pecco, o almeno così ha dichiarato in avvicinamento al fine-settimana. La pista romagnola non fa sconti ed è necessario avere una preparazione fisica adeguata. C’è l’incognita meteo, visto quanto la pioggia stia purtroppo flagellando queste zone, similmente a quanto è accaduto nel maggio dell’anno passato.