Mostra del disco torna a Bologna l' evento per gli appassionati

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 –-Bo ladelper i palati fini della musica e non solo. L’appuntamento a ingresso gratuito è fissato con orario continuato dalle 10 alle 19, sabato 21 e domenica 22 settembre presso la Piazza Lucio Dalla, nel cuore pulsante dellaattiva e creativa Il vinile rappresenta, mai come prima d’ora, un supporto unico e irrinunciabile per gli amanti della musica, mescolando passato e presente offrendo una soluzione senza eguali per l’ascoltatore. Un’esperienza a 360 gradi per immergersi nelle onde sonore dei nostri artisti preferiti. Speciali ristampe in tiratura limitata, bootleg esclusivi e colorazioni uniche vengono rilasciate sul mercato ogni anno dagli artisti per i propri fan.