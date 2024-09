Morte Emilio Petrone le immagini dell’auto distrutta nel drammatico incidente disposta autopsia per ipotesi malore improvviso

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 20 settembre 2024), 61enne ex ad di Sisal e Mooney, è morto mercoledì 18 settembre in unche ha visto la sua auto sportiva (una Donkervoort F22), spezzarsi in due nel violento impatto con il guardrail dell’A15, nel tratto autostradale tra Pontremoli (Massa Carrara) e Berceto, nel Parmense. Pet