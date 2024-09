Mondiali di Dart Due equipaggi sugli scudi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Si è concluso il mondiale18 di Tarquinia, nel quale è stata rispettata la tradizione di mantenere il trofeo in acque Italiane. Dopo anni di indiscussa leadership dell’atleta ferrarese Alessandro Siviero, originario di Goro, si sono aggiudicati il trofeo i fratelli Tramutola. Un mondiale al quale hanno partecipato anche duedel Circolo Nautico Volano che ha sede a Codigoro, si tratta della barca condotta dal timoniere Martino Salvo, ex comandante del nucleo operativo del Carabinieri di Ferrara, da sempre appassionato di vela e dell’esordiente Sophia Fontanesi, al timone in coppia col compagno Jacopo Manservisi. "Al di là dei piazzamenti dei velisti che vestivano i colori del nostro Circolo Nautico – afferma il presidente Stefano Totti –, che sono al 40esimo posto per Salvo e al 50esimo per Sophia, hanno potuto confrontarsi conprovenienti da tutto il mondo".