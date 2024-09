Meteo Roma del 20-09-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2024)venerdì trovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino molta nuvolosità in transito con piogge temporali specie tra Emiliagna Piemonte Lombardia meridionale asciutto altrove con schiarite sul Triveneto al pomeriggio non sono attese variazioni in serata in nottata ancora precipitazioni sulle stesse regioni confina al centro al mattino tempo instabile con piogge Da isolate a Sparse anche intense sulle Marche piaciuto tra lazio-abruzzo al pomeriggio instabilità il momento con acquazzoni temporali sparsi nella notte ancora instabilità con piogge e temporali specie sui settori adriatici al sud Al mattino tempo stabile con Cieli parzialmente nuvolosi ampie schiarite tra Calabria e Sicilia al pomeriggio instabilità momento con fenomeni sparsi sui settori orientali delle isole in serata tempo in miglioramento ma ancora residui fenomeni lungo i settori adriatici ...