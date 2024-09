Meryl Streep avrà un ruolo in un nuovo film Marvel?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 20 settembre 2024) La leggendaria, vincitrice di tre Oscar e celebrata per la sua straordinaria carriera, ha saputo spaziare tra generi cinematografici molto diversi, inclusi progetti più leggeri come Mamma Mia! e Mary Poppins Returns. Questo ha sollevato la domanda se l’attrice potrebbe un giorno apparire in una produzione deiStudios, e se ci sia