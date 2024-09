Mercedes Benz taglia le stime per la Cina e crolla in Borsa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) Dopo Volkswagen e Bmw, tocca are leper l'intero 2024 a causa del rapido deterioramento del mercato cinese. I rendimenti rettificati nella principale divisione auto del gruppo sono ora attesi tra il 7,5 e l'8,5% rispetto al precedente 11%. La, il mercato più importante per l'azienda, si è ulteriormente raffreddato, con un impatto sulle vendite dei modelli più costosi di, come la Classe S e le berline Maybach. Immediata la reazione della: a Francoforte le azioni perdono il 7,7 per cento.