Materasso a fuoco | intervengono i pompieri

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) Intervento dei vigili dela Chiavari, alle prime ore del mattino di venerdì 20 settembre 2024, per l'incendio di unall'interno di un'abitazione. È successo in via capitano Renato Orsi, diversi cittadini allarmati hanno chiamato il numero di emergenza vedendo uscire