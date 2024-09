Mario Balotelli vuole tornare in Serie A | Dal 2019 vado dallo psicologo mi ha cambiato molto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 20 settembre 2024) «Mi sentivo solo, triste, demotivato, non protetto. In quel momento ho avuto però la fortuna di avere la famiglia vicina e affidarmi a un percorso psicologico: sono a un livello avanzato di questo percorso, mi hatanto»., in una lunga intervista a DAZN, ha parlato della sua voglia dia giocare. Ma solo inA: «Di offerte dall’estero ne ho avute tante, aspetto l’Italia. Non credo ci siano tante squadre dove non starei bene». Ad esempio, «mi piacerebbe giocare con Dybala, avrei detto Osimhen ma è andato in Turchia». E ora che da due mesi si allena da solo quotidianamente, per rimanere in forma pur essendo senza squadra, ha raccontato della sua esperienza delal Marsiglia. Un avvio promettente, poi il buio. «Ora ho consapevolezza di me stesso, di quello che ho dentro.