Manovra Psb atteso in Cdm mercoledì | Istat verso rialzo pil

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 settembre 2024)convocazione sindacati a Palazzo Chigi con Giorgetti e Mantovano sul Piano strutturale di Bilancio Il Piano strutturale di Bilancio aggiornato tornerà in Consiglio dei ministri, probabilmente, per poi essere trasmesso al Parlamento dopo il via libera del governo. La revisione lunedì prossimo delle serie storiche delle stime annualidal 1995 al 2023