Manovra 2024 Giorgetti | Renderemo strutturale il taglio del cuneo fiscale E sui bonus | Alcuni sono un malus

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 20 settembre 2024) « La serie storica dal 1995 avrà una correzione, sicuramente sarà una correzione al rialzo modesta ma al rialzo » ed «è evidente che questo in qualche modo condizionerà il dato e quindi rispetto agli obiettivi che dobbiamo presentare all’Europa e in Parlamento cambia qualcosina, però non sarà la soluzione dei problemi». Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo, intervistato