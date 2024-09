Maltrattamenti e violenza sessuale chiesto il rinvio a giudizio per Omar Favaro

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 20 settembre 2024) I pm di Ivrea (Torino) hannoilper, 40 anni, già condannato per il duplice omicidio di Novi Ligure. Ora l'uomo è accusato diin famiglia e. Una ventina gli episodi contestati dagli inquirenti della procura eporediese, come ricostruito dal Corriere della Sera. Vanno dalle minacce di morte, di sfregiare la faccia della ex con l'acido, o di ridurla su una sedia a rotelle, fino a percosse, e violenze fisiche e psicologiche. Episodi che si sarebbero verificati tra il 2019 e il 2021. È stata l'ex moglie a denunciare le violenze. I due, oggi, non vivono più insieme. Rigettata una prima richiesta di misure restrittiveha sempre respinto le accuse e la scorsa estate il tribunale del Riesame di Torino ha rigettato la richiesta di misure restrittive nei confronti dell'uomo.