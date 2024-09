Maltempo in pausa ma poi si riaffaccia | le previsioni di Sottocorona

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 20 settembre 2024) Ilè tornato e ha ripreso a colpire soprattutto alcune delle regioni già flagellate in passato dalle alluvioni. Paolo, in diretta su La7, ha spiegato qual è la situazione in Italia e diffuso le ultimemeteo. Ci sono già "meno nuvole e meno intense rispetto a ieri, giornata particolarmente difficile", ha detto per iniziare. "Nelle zone colpite dall'alluvione, sono ancora previste piogge ma deboli o localmente moderate. Non critiche per la quantità, ma se non piovesse per niente sarebbe anche meglio", ha spiegato subito dopo. Un po' di pioggia ci sarà sul medio versante adriatico e al Sud: "Qualche fenomeno intenso in Sicilia". Domani "continuerà l'attenuazione dell'instabilità". Fatta eccezione per il Sud, dove "rimarrà presente in pochi casi", ha assicurato l'esperto. Sulle altre zone "ampie schiarite e pochissime nuvole".