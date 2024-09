Maltempo e traffico | il punto sulle strade attivati raccolta rifiuti e numero verde

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di venerdì 20 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY La conta dei danni deve andare di pari passo con il ripristino della viabilità nelle zone colpite dal. La Città metropolitana fa sapere che sono in corso gli interventi per liberare i tratti temporaneamente interrotti, al fine di