Maltempo | Bonaccini ‘Musumeci si vergogni su progetti chieda a commissario’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2024) Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Ho sentito in queste ore cose inammissibili e vergognose. E’ chiaro che stanno utilizzando questa emergenza per le prossime elezioni regionali. Stanno cercando di lucrare qualche voto. Io ho avuto a che fare con 6 governi diversi e mai mi è capitato che un ministro della Protezione civile che mentre sono in corso i soccorsi fa una conferenza stampa per attaccare gli amministratori locali. E’ una vergogna”. Così Stefanoa Tagadà su La7. “Se voi andate a chiedere se sono arrivati il 100% dei ristori, qua non è arrivato nulla. Io sono stato commissario alla ricostruzione, qui ricostruito tutto. Perché non hanno fatto me o qualcuno della Regione commissario? Musumecial commissario che hanno nominato. Provi a chiedere quantodella struttura commissariale sono stati realizzati? Quella della Regione tutti”.