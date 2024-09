Made in Italy Maison Signore porta l’eccellenza in Usa allo store Kleinfeld

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 20 settembre 2024) (Adnkronos) – Da oggi al 22 settembre 2024,tornerà a New York per un Trunk show dedicato, che si terrà presso il celebre. In questa occasione, il team diaffiancherà le spose americane, guidandole nella scelta dell’abito dei loro sogni., prestigiosa firma dell'haute couture italiana e sostenitrice